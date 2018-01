Donny van de Beek tekent bij tot 2022

Ajax heeft het contract van middenvelder Donny van de Beek opengebroken. Van de Beek heeft twee jaar bijgetekend op zijn reeds bestaande contract dat liep tot 30 juni 2020.

Het vernieuwde contract van Van de Beek loopt nu tot dezelfde datum in 2022.

Donny van de Beek debuteerde in het eerste op 26 november 2015, tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Celtic. Sindsdien is hij een vaste waarde geworden, zeker na het vertrek van oud-aanvoerder Davy Klaassen. Van de Beek speelde tot nu toe 65 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, daarin maakte hij negen doelpunten.