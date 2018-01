Bouw wk-schaatsbaan in Olympisch Stadion van start

Het heeft 125 jaar geduurd, maar het WK Allround schaatsen komt weer naar de stad. Hoewel de wedstrijden zelf nog even op zich laten wachten, wordt er al wel flink gebouwd aan de Coolste Baan van Nederland.

in 1893 werd het WK Allround gehouden op het Museumplein en werd Jaap Eden, als eerste mens ooit, wereldkampioen allround. Een dikke eeuw later hopen de schaatsiconen van nu dat sprookje te herhalen. Het wk zelf wordt geschaatst op 9, 10 en 11 maart, maar Amsterdammers kunnen al veel eerder een rondje afleggen in het Olympisch Stadion.

Lees ook: Olympisch Stadion wordt schaatsbaan

'Strijd tegen de elementen'

Patrick Wouters van den Oudenweijer is initiatiefnemer van het WK Allround in Amsterdam en vertelt trots over de bouw van de schaatsbaan. 'Ik denk wel dat het heel bijzonder is dat wij een ijsbaan gaan neerleggen die er normaal gesproken niet ligt, dat gebeurt zelden. Daarnaast gaan we het weer buiten doen. Het is een WK Allround. Nou, allround-schaatsen is vanuit de historie de strijd tegen de elementen en ik denk dat dat hier op een prachtige manier bij elkaar gaat komen.'

Maar een 400-meter schaatsbaan is niet het enige ijs dat er komt te liggen in het Olympisch Stadion. Zo komt er ook een krabbelbaan en komen er twee curlingbanen. Amsterdammers kunnen tussen 19 januari en 28 februari hun ijzers onderbinden in het stadion. Maar mocht dat nu allemaal veel te sportief zijn, dan kun je er ook gewoon terecht voor koek-en-zopie, direct aan de ijsbaan.