Bitcoins delven in je tuinhuisje: Amsterdam in de ban van cryptocurrency

Welkom in een studentenhuis in West, waar een 'geheim' tuinhuisje staat. In het mysterieuze huisje staat een boel apparatuur om digitale valuta 'te minen'. Een gat in de markt, zo denken de studenten.

Eigenlijk is het tuinhuisje één grote rekenmachine die is aangesloten op internet. Die rekenmachine focust zich op digitale munten, zogenoemde cryptovaluta zoals de Bitcoin. Maar behalve dat je in die digitale munten kunt handelen, kun je zelf ook een bijdrage leveren aan het systeem. En dan ben je een 'miner', oftewel een delver.

Volgens student Timo Moors kun je dat het beste zien als een 'samensteller van transacties'. Daarvoor wordt de miner weer beloond met digitale valuta.

Er zijn meer van dit soort tuinhuisjes in de stad. Thomas en Arvin zijn een maandje geleden begonnen met minen. Ze hebben grote ambities. De studenten willen hun apparatuur binnenkort kant-en-klaar op de markt brengen.

De box die nodig is om te minen, bevat onder meer een aantal videokaarten. Maar Thomas en Arvin hebben hem ook voorzien van Andreaskruisen om er een Amsterdams tintje bij te voegen. Het ding moet ongeveer 3.000 euro gaan kosten.

'Zo terugverdiend', denken de studenten, die uitleggen dat het ding 600 dollar per maand binnen haalt. 'Dan heb je hem redelijk snel eruit'.

Wietplantage

Hoewel het fenomeen steeds meer voeten in de aarde krijgt, is nog niet iedereen bekend met de cryptohype. Zo ook de politie. 'Toen het een paar weken geleden heel erg sneeuwde, was het dak van het tuinhuisje goed verwarmd', zegt één van de studenten. 'De politie dacht dat er een wietplantage binnen was', lacht hij.