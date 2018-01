Toerit A1 gedeeltelijk dicht door ongeluk

Automobilisten die vanavond via de zuidring de A1 op willen, zullen bij knooppunt Watergraafsmeer flink moeten aansluiten.

Volgens de Verkeersinformatiedienst is er een ongeluk gebeurd en is één van de twee rijstroken daardoor afgesloten. Eerder op de avond waren zelfs beide stroken dicht en stond het verkeer stil. Ondanks de twee rode kruizen boven de weg, bleven automobilisten de afslag nemen.

Hoe lang het nog gaat duren voordat de weg weer helemaal open is, is niet bekend. Maar er is inmiddels wel een berger gespot die de weg weer vrij moet maken. Over het ongeluk zelf is weinig bekend.

Het heeft geen zin om aan te sluiten als een weg DICHT is. De ❌❌ staan er niet voor niets. #A10 #Watergraafsmeer #ongeluk pic.twitter.com/hl7EW9E9QJ — VID (@vid) January 5, 2018