Tagliafico tekent voor 4,5 jaar bij Ajax

De Argentijnse verdediger Nicolás Alejandro Tagliafico mag zich sinds vandaag officieel Ajacied noemen.

De linkspoot komt per direct over van het Argentijnse Independiente en heeft in Amsterdam een contract voor 4,5 jaar getekend.

Blessures Ajax

Ajax heeft daarmee een broodnodige verdediger binnen. Door blessures van onder andere Nick Viergever, Daley Sinkgraven en Maximilian Wöber, moest Ajax voor de winterstop weer een beroep doen op de eigenlijk al afgeschreven Mitchell Dijks.

Tagliafico werd op 31 augustus 1992 geboren in Buenos Aires. Voordat hij naar Independiente overstapte speelde Tagliafico voor Banfield dat hem ook al eens een siezoen verhuurde aan het Spaanse Murcia. In totaal speelde hij 76 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Independiente, hij maakte daarin twee doelpunten.