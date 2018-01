Bewoner ten einde raad vanwege openbaar toilet naast woonboot

Woonbootbewoner Jaap Eikelboom is er klaar mee: het 'open riool' dat uitkomt op zijn woonboot. De plaskrul, die slecht een meter van zijn onderkomen aan de Brouwersgracht is verwijderd, zorgt voor extreme overlast, aldus Jaap.

'Het is een bron van bacteriën en zorgt voor gezondheidsrisico's', zegt Jaap over het openbaar toilet. Het is hem een doorn in het oog. Dagelijks zit zijn woonboot onder de viezigheid.

Lees ook: Geerte vindt boete wildplassen oneerlijk: 'Te weinig openbare toiletten voor vrouwen'

'Elke dag maken ze hem netjes schoon', zegt Jaap. 'Ze spuiten hem netjes af, maar dat betekent nog niet dat hij niet naar pis ruikt. Alle resten komen hier gewoon op, soms zit er wc-papier in. Dat is niet normaal en niet hygiënisch, en niet meer van deze tijd'.

Schot

Enkele jaren geleden plaatste de gemeente een schot voor de krul, zodat de viezigheid niet Jaaps boot op zou stromen. Ook kregen de schoonmakers van de gemeentelijke reinigingsdienst extra instructies, maar het mocht niet baten.

Hoewel de plaskrul al voor de woonboot stond voordat Jaap erin trok, vindt hij dat er toch verandering moet komen. 'Volgens mij is het nu een keer tijd voor wat anders. Of een schonere, of op een andere plek'. Maar daar wil de gemeente niet aan, omdat hij precies op een kruising staat.