Tbs voor man die zonder aanleiding bierglas in gezicht van student stak

Een 41-jarige man is veroordeeld wegens mishandeling in een café, waarbij hij zonder aanleiding een andere man met een bierglas in zijn gezicht stak. De rechter heeft tbs en een geldboete van ruim 3.900 euro opgelegd.

Het incident gebeurde op 25 februari 2017 in een café in Amsterdam. Het slachtoffer werd belaagd toen hij naar de bar wilde lopen om drank te bestellen. Volgens getuigen was er geen enkele aanleiding voor de aanvaring. Het slachtoffer, destijds nog een student, liep meerdere blijvende littekens op in zijn gezicht.

De belager bleek later al op weekendverlof van een eerder opgelegde straf.

Tbs

De rechtbank rekent het de man aan dat hij geen enkele verantwoording heeft willen afleggen over zijn daad. De man werkte niet mee aan psychiatrisch onderzoek, wat het rechters lastig maakt om tbs op te leggen.

Omdat de man al vele veroordelingen achter zijn naam heeft staan, en hij door hulpverleners onder meer wordt omschreven als 'verstandelijk beperkt', ziet de rechter nu wel grond om tbs op te leggen - iets dat zelden gebeurt.