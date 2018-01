Kat in kartonnen doos gedumpt voor afhaalrestaurant Amstelveen

Medewerkers van de dierenambulance hebben in Amstelveen een kat uit een kartonnen doos gered. Het beestje was door zijn eigenaar voor de deur van een afhaalrestaurant gedumpt.

In een bericht op Facebook schrijft de Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland: 'Uit de auto gezet als een stuk vuil. In de doos zit je eigen mand waar je je van angst helemaal in verstopt, zo erg dat de mand van je afgeknipt moet worden'.

Waar de kat in de doos precies gevonden werd is niet duidelijk. Volgens de dierenambulance moet de eigenaar zich schamen: 'Absoluut geen woorden voor'.

Onlangs werden in De Pijp ook al twee katten in hun mandje bij het grofvuil gezet.