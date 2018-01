Overstekende voetganger geschept op zebrapad bij Tweede Hugo de Grootstraat

Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt nadat zij geschept werd door een auto toen ze een zebrapad overstak op de Tweede Hugo de Grootstraat.

Het incident gebeurde rond 19.30. De vrouw moest mee naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe ernstig haar verwondingen zijn. Wel is op foto's te zien dat de klap een grote barst in de voorruit van de auto heeft veroorzaakt.

Over de toestand van de bestuurder van de auto is niets bekend.