Amsterdam krijgt zijn eigen 'Versailles'

Om meer bezoekers te trekken, gaat het Paleis Het Loo zichzelf in het buitenland aanprijzen als 'het Versailles van Amsterdam'. Het paleis ligt echter bij Apeldoorn.

Zo hoopt het paleis veel meer toeristen te lokken. Nu is driekwart van de jaarlijkse 350.000 bezoekers nog dagjesmensen uit Nederland. Het doel is om te groeien naar een half miljoen bezoekers. Die extra gasten moeten vooral uit landen als China en Japan komen, schrijft De Stentor vandaag.

Lees ook: Heeft Amsterdam Marketing die jaarlijkse 3,8 miljoen euro nog wel nodig?

Het is niet ongebruikelijk dat toeristische attracties buiten de stad een Amsterdams tintje krijgen. Zo is Zandvoort tegenwoordig ook 'Amsterdam Beach'. Met deze trucjes proberen andere regio's te profiteren van de toeristen die massaal Amsterdam hebben ontdekt en wordt de stad af en toe een dagje ontzien wat weer kan helpen tegen de drukte.

Lees ook: Paleis op de Dam was 245 dagen open voor publiek

Het duurt nog wel even voordat Amsterdam een eigen Versailles heeft. Dit weekend sluit Paleis Het Loo namelijk de deuren voor een jarenlange verbouwing. Het eeuwenoude gebouw is al sinds de zeventiende eeuw een optrekje van de Oranjes en werd in de negentiende eeuw een paleis toen Nederland een koningshuis kreeg. De tuinen zijn ingericht in Franse stijl en doen ook denken aan die van Versailles, het paleis bij Parijs.