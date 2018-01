'Overheid moet specifiek woningen voor expats bouwen'

Om de stad ook over vijf tot tien jaar levendig te houden, moet de overheid specifiek op expats gerichte woningen bouwen. Dat zegt Robert Vis, ceo van het Amsterdamse techbedrijf Messagebird.

'Zo wordt voorkomen dat kenniswerkers woningen voor de meest kwetsbare groepen wegkopen', zegt Vis vandaag in Het Parool. De stad heeft namelijk te maken met een enorme groei van techbedrijven. Zo werken er steeds meer mensen bij bedrijven als Netflix, Uber, Booking en Oracle. Maar omdat er hier niet genoeg vakkundig personeel zou rondlopen, moeten die bedrijven expats aantrekken uit het buitenland.

Er zijn momenteel echter weinig betaalbare woningen in de stad te vinden. De buitenlandse techneuten zijn bovendien niet de enige expats die naar de stad komen, want ook werknemers van Brexit-verlaters die naar Amsterdam verhuizen zijn op zoek naar een woning. Volgens Het Parool worden er tot 2025 slechts 10.000 nieuwe woningen gebouwd die in 'het segment van kenniswerkers' vallen.

Oeps: internationalisering van Amsterdam gaat nog maar 1 kant op. Tijd voor maatregelen om te voorkomen dat Amsterdammers hierdoor verdrongen worden. Red de solidariteit! https://t.co/NRGONNHoKb — Laurens Ivens (@LaurensIvens) January 6, 2018

Expats concurreren dus met Nederlandse woningzoekers. Techpersoneel krijgt - naast belastingvoordeel - wel vaak een relocatiebonus. Daardoor kunnen zijn woonruimte voor 'echte' Amsterdammers wegkapen. De krant signaleert dat in sommige wijken zoals de Kinkerbuurt en Dapperbuurt al spanningen tastbaar zijn door de komst van expats.

Woede

Robert Vis vreest daarom dat expats het doelwit zullen worden van woede over drukte en onbetaalbare woningen. 'De stap van toeristen naar kennismigranten is zo gemaakt. Zodra die het gevoel hebben niet welkom te zijn, kunnen ze zich tegen een stad keren. Dat zou zonde en slecht zijn', zegt hij. 'Als je Amsterdam vergelijkt met veel andere techsteden, is het hier een oase. Amsterdam is geen San Francisco. Daar betaal je zo een miljoen dollar voor een appartement van 70 vierkante meter. San Francisco is een horrorverhaal. Maar Amsterdam zonder vooruitstrevende internationale bedrijven toch ook?'

'Het zou niet goed zijn als straks alleen nog rijken in het centrum kunnen wonen, of in de Kinkerbuurt of De Pijp', vervolgt Vis. 'Om de stad over vijf tot tien jaar levendig en divers te houden, zou de overheid veel meer moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door ook specifiek op expats gerichte woningen te bouwen in de gebieden die daar geschikt voor zijn.'