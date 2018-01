Ticket naar New York goedkoper door komst prijsvechter

Door ingrijpen van de Europese Unie krijgt KLM concurrentie op route Amsterdam-New York. Daar maakt een Noorse prijsvechter binnenkort graag gebruik van.

De Europese Commissie was van mening dat KLM samen met zijn Amerikaanse partner Delta een monopoliepositie heeft als het gaat op vluchten tussen Schiphol en New York. De EU besloot dat KLM daarom 'slots' moet afstaan aan een concurrent en die heeft zich nu aangediend.

Norwegian gaat vanaf mei vier keer per week op de route vliegen. De prijsvechter zet de eerste vluchten (enkeltjes) voor zo'n 200 euro in de markt, meldt het AD vandaag. Dat is volgens de krant 300 euro goedkoper dan dezelfde trip bij KLM en Delta. Volgens de krant moet 'de blauwe vloot' daarom zelf ook de prijzen gaan verlagen om concurrerend te blijven.

Volgens analisten is het nog maar de vraag of Norwegian ooit rendabel wordt met z'n lage prijzen. Afgelopen jaar maakte de luchtvaartmaatschappij geen winst en explodeerden de schulden zelfs door de aanschaf van nieuwe vliegtuigen.