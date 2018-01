Amstelveense Dierenambulance in vlammen op, politie vermoedt opzet

Een busje van de Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland is afgelopen nacht volledig verwoest nadat deze in brand vloog. Vermoedelijk is het voertuig opzettelijk in brand gestoken.

Dat schrijft RTV Utrecht. Het gebeurde namelijk rond twee uur in Mijdrecht, waar het belangrijkste voertuig van de Amstelveense Dierenambulance geparkeerd stond. 'We zijn heftig aangeslagen en alles is verloren gegaan', schrijft een medewerker op Facebook. 'Hetgeen niet vervangen kan worden is de jas van onze overleden collega die in de bus hing.'

De Dierenambulance is dringend op zoek naar een andere bus of donaties. Ondertussen is de politie de vermoedelijke brandstichting aan het onderzoeken. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Gisteren redde medewerkers van dezelfde Dierenambulance nog een kat die in een kartonnen doos voor de deur van een afhaalrestaurant gedumpt was.