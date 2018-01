Kasper Dolberg twee maanden uit de roulatie door voetblessure

De blessure die Kasper Dolberg vlak voor de winterstop opliep tegen Willem II, blijkt dusdanig ernstig dat de 20-jarige aanvaller nog twee maanden aan de kant staat.

Dolberg speelde het duel tegen Willem II (3-1) gewoon uit. Tijdens de winterstop bleek er tijdens een medisch onderzoek in Denemarken toch wel wat aan de hand te zijn. 'Bij recent onderzoek werd een scheurtje geconstateerd in een bandje van zijn middenvoet', meldt Ajax.

Door zijn blessure kan Dolberg zeker tot eind februari niet spelen. Hij mist dus sowieso de duels met Feyenoord, NAC, FC Twente en ADO Den Haag. Ook gaat Dolberg maandag niet mee op trainingskamp naar Portugal.

Klaas-Jan Huntelaar (34) is de komende tijd dus zonder twijfel de eerste spits van Erik ten Hag. In de coulissen staat ook Mateo Cassierra (20) uit Colombia klaar om in de punt van de aanval te spelen.