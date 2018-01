Amsterdam moet op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester: 'Hou je van de stad én de nacht? Meld je dan aan'

Na zes jaar vind nachtburgemeester Mirik Milan het mooi geweest. Hij hangt zijn burgemeestersketting aan de wilgen en dus moet Amsterdam op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor het nachtleven.

Eén van de belangrijkste wapenfeiten van Milan is zijn inzet voor de 24-uursvergunning. In januari 2013 was club Trouw, mede dankzij zijn inzet, de eerste club in de stad die 24 uur per dag open mocht. 'Burgemeester Van der Laan draaide die avond de eerste plaat. Dit was een van de belangrijkste dingen die we met stichting Nachtburgemeester hebben gedaan.'



Nu Milan er mee ophoudt is het natuurlijk de vraag wie hem opvolgt. Elke Amsterdammer kan zich tot 24 januari opgeven. Eind februari wordt dan de nieuwe Nachtburgemeester gekozen. 'Dus hou je van de stad én van de nacht. Meld je dan aan!' Stelt Milan. 'Iedereen die visie heeft en weet wat 'ie wil kan zich aanmelden.'