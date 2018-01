'Ajax wil ook Justin Kluivert langer aan zich binden'

Justin Kluivert kan binnenkort een nieuw contract tekenen bij Ajax. De jonge aanvaller heeft nu nog een verbintenis tot medio 2019, maar Ajax wil dit contract openbreken en verlengen.

Dit meldt VI. Mocht Ajax slagen in het langer binden van Kluivert dan is het het derde toptalent in korte tijd dat een langere verbintenis tekent. Eerder al verlengden Donny van de Beek en Frenkie de Jong hun contract.



Kluivert zou volgens VI onder meer door Tottenham Hotspur en verschillende andere buitenlandse clubs worden gevolgd. Hij zou zelf echter liever nog even in Amsterdam blijven.