'Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat Nouri niks aan zijn familie heeft verteld'

Was Abdelhak Nouri nou wél, of niet op de hoogte van het feit dat bij hem in 2014 een hartafwijking is geconstateerd?

De KNVB ontdekte de afwijking enkele jaren geleden en bracht Nouri hiervan op de hoogte, schrijft de bond zaterdag in een persbericht nadat het NRC vrijdag over de zaak publiceerde. 'We hebben Nouri schriftelijk met een brief en mondeling door twee artsen geïnformeerd over de hartafwijking. Zijn ouders hoefden niet te worden geïnformeerd aangezien Nouri destijds ouder dan zestien jaar was', aldus de KNVB.



De familie van Nouri betwijfelt dit gegeven echter. De familie maakte vanochtend bekend geschrokken te zijn door het medisch dossier van Nouri, dat zij pas onlangs voor het eerst konden lezen. Zij wisten niet dat de voetballer een afwijking aan zijn hart had en zijn ervan overtuig dat Nouri dat ook niet wist.



'Geen bewijs'

'Er is geen enkel bewijs voor het feit dat hij ook schriftelijk geïnformeerd is', stelt NRC-journalist Hugo Logtenberg. Hij deed maanden onderzoek naar het medisch dossier van Nouri. 'Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat hij zijn ouders niets verteld heeft. Hij deelde al zijn medische informatie met familie. Er gingen ook altijd familieleden mee naar artsbezoeken en de post werd ook door familie gelezen.'



Coma

Nouri zakte afgelopen zomer naar de grond tijdens een oefenwedstrijd en ligt sindsdien in coma. De familie van het Ajax-talent laat ook onderzoek doen of de club indertijd adequaat gereageerd heeft. Zij wachten dat onderzoek, dat bijna afgerond is, nog af.

Reactie Ajax

'De familie Nouri wil, net als Ajax, precies weten wat er is gebeurd met Abdelhak. Het is al enige tijd bij ons bekend dat zij een advocaat hebben ingeschakeld die, net als wij, onderzoek doet', laat een woordvoerder van Ajax weten. 'Wij werken daar vanzelfsprekend volledig aan mee. Alles wat wij hebben en weten is aan hen ter beschikking gesteld.'

Ajax wil verder geen inhoudelijke informatie delen met de pers. 'Wij hebben goed contact met de familie Nouri en wij communiceren bij voorkeur rechtstreeks met hen', aldus de voetbalclub.