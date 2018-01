Frank de Boer: 'Als de KNVB het wist, wist Nouri het ook'

Wie waren er nou allemaal precies op de hoogte van het feit dat bij Ajax-speler Abdelhak Nouri al in 2014 een hartafwijking was geconstateerd?

De KNVB ontdekte de afwijking in 2014 en informeerde de Ajacied, zo meldt de bond zaterdag. Nouri's familie betwijfelt deze lezing echter en heeft een advocaat in de arm genomen om de onderste steen in de zaak boven te krijgen.



Oud-Ajax-trainer Frank de Boer meent dat Nouri op de hoogte geweest moet zijn. 'Normaal gesproken, als de KNVB het wist, dan wist Nouri het ook', stelt de oud-trainer voor de camera van NH. De Boer zélf was echter niet op de hoogte van de situatie. 'Van Nouri wist ik het niet, maar over een hoop andere spelers kreeg ik wel informatie.'