Verse oliebollen en woningen voor Amsterdammers: VVD en SP trappen campagnes af

Met nog zo'n 2,5 maand te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen trappen steeds meer partijen hun campagne af. Vandaag was het de beurt aan de VVD en de SP, die de zwevende Amsterdammer voor zich probeerden te winnen met oliebollen en woningen.

Dat het oliebollenseizoen er zo'n beetje op zit, deert niet volgens VVD-lijsttrekker Van der Burg. 'Dit is al jarenlang traditie', vertelt hij op het Bijlmerplein. Wie meer trek heeft in een gezondere versnapering, kan ook bij hem terecht. 'Oliebollen, mandarijnen of appels, ik heb alles bij me.'

Een paar kilometer verderop, bij een ledenvergadering in Bos en Lommer, gaf SP-lijsttrekker Laurens Ivens vanmiddag het startschot voor de campagne van zijn partij.

Grootkapitaal en expats

Hij kijkt graag vooruit, en probeert de kiezer voor zich te winnen door - zoals we van de wethouder gewend zijn - de Amsterdammer op een voetstuk te hijsen en tegen expats te ageren.

'Bedrijven als Netflix, Booking en Uber denken te kunnen bepalen hoe onze stad en hoe onze buurten eruit moeten zien. Volgens mij moeten we dat niet toelaten. Amsterdammers moeten zelf bepalen hoe de buurt eruitzien.'

'Voor de middeninkomens'

Beide partijen erkennen dat het woningtekort in de stad nijpend is, maar stellen wel andere prioriteiten. Waar de VVD vindt dat er vooral 'voor de middeninkomens' moet worden gebouwd, stelt Ivens dat er vooral voor de Amsterdammer moet worden gebouwd.

Lees ook: 'Overheid moet speciifiek woningen voor expats bouwen'

Waar ze vanzelfsprekend op veel punten botsen, zijn Van der Burg en Ivens het op in ieder geval één vlak wel eens: de vakantiehuur via platforms als Airbnb moet worden teruggebracht van maximaal zestig dagen naar maximaal dertig dagen.

Overlast voorkomen

Voor de SP is dat vooral een manier om te voorkomen dat pandeigenaren de maximale winst uit hun onroerend goed proberen te halen, de VVD ziet het ook als maatregel om overlast te voorkomen.

Lees ook: 'College overweegt toch 30-dagen regel Airbnb in te voeren'

Volgens Van der Burg houden Amsterdammers ook bij strengere verhuurregels 'de mogelijkheid om wat bij te verdienen als ze zelf op vakantie zijn. 'Er zijn weinig mensen in Nederland die meer dan dertig dagen vakantie hebben per jaar.'