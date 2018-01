Halteriastraat in Noord staat al een maand blank: 'Dit kan zo niet langer'

Voetgangers en fietsers die regelmatig door de Halteriastraat lopen of fietsen, weten er alles van: zowel het voet- als fietspad in de straat in Amsterdam-Noord staan inmiddels al bijna een maand blank. 'Er zijn weinig droge plekken.'

Contact met het waterschap heeft vooralsnog geen zoden aan de dijk gezet, vertelt buurtbewoonster Christina Verheij, terwijl ze op kaplaarzen door het 'moeras' waadt.

'Het hoogheemraadschap zegt: de waterstand is goed, dus het is niet ons pakkie an.' Waternet legt de bal op haar beurt weer bij het hoogheemraadschap. 'Dat spelletje duurt al de hele maand, en het wordt alleen maar erger, erger en erger.'

'Kan zo niet langer'

'Je moet manoeuvreren en droge plekken zoeken om langs te lopen', vertelt buurtbewoner Frits Uyttenhove. Hij kan er nog om lachen, maar vindt wel dat de straat snel moet worden drooggemaakt. 'Dit kan zo niet langer.'

Christina zou al heel blij zijn met 'een noodoplossing'. 'Dat ze een geul graven, zodat het water afgevoerd kan worden. Zodat iedereen hier normaal kan lopen zonder dat je regenlaarzen nodig hebt.'

'Benen omhoog'

Sommige buurtbewoners passen zich makkelijk aan. 'Je trekt je benen even omhoog en gaat weer verder', vertelt een oudere fietser. Anderen maken van de nood een deugd: 'Eromheen', zegt een hardloopster hoe ze de met de plassen omgaat. 'Door de blubber: van rennen moet je vies worden.'

Stadsdeel Noord en Waternet waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar.