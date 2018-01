'Taxi lijkt in Amsterdam steeds minder welkom'

De taxibranche krijgt het regelmatig zwaar te voortduren in Amsterdam. Maar de Amsterdammer zou de taxi best wat meer mogen koesteren, meent Walther Ploos van Amstel.

In een ingezonden brief in Het Parool schrijft de lector City Logistiek over hoe ontevreden veel Amsterdammers met de taxibranche zijn. Hijzelf is echter wél een tevreden taxigebruiker.



'Wat me wel dwarszit, is dat die chauffeurs steeds vaker een eind om moeten rijden vanwege de vele nieuwe afsluitingen in de binnenstad. Bij het terecht autoluw maken van de binnenstad is geen aparte status gegeven aan taxi's. Ze lijken steeds minder welkom. Sommige chauffeurs durven ons niet meer voor de deur af te zetten vanwege de strikte handhaving', aldus Ploos van Amstel.



Er moet meer gebeuren om álle taxiproblemen in de stad op te lossen, stelt de auteur die hoopt op 'een echte toekomstvisie van alle betrokken partijen'. Maar wat hem betreft is de taxi in de stad onmisbaar. 'Met elkaar maken we 15 miljoen taxiritten per jaar met een economisch belang van 300 miljoen euro. De taxi is een onmiskenbare schakel in de Amsterdamse mobiliteit.'