Drie gewonden bij keukenbrand in flat Groenhoven

Bij een brand in een woning van flat Groenhoven in Zuidoost zijn gisteren drie personen gewond geraakt. Zij zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand ontstond kort voor middernacht in de keuken van een appartement op de achtste verdieping. Het vuur was niet zo heel hevig maar veroorzaakte wel veel rook.

De twee bewoners ademden rook in en moesten worden nagekeken in ziekenhuis. Een bovenbuurvrouw is ook nog afgevoerd.