Amsterdamse plofkraker vindt zijn Waterloo in Gelderland

Een 23-jarige Amsterdammer is vanochtend in het Gelderse Didam opgepakt na een plofkraak. Samen met een man (24) uit Den Haag zou hij een geldautomaat hebben opgeblazen.

De twee twintigers hadden op het moment van hun aanhouding de buit nog op zak, schrijft Omroep Gelderland. De automaat werd in de vroege ochtend opgeblazen met explosieven.

Omdat een deel van de explosieven niet was afgegaan, werden de bovenliggende woningen ontruimd. Het duo vluchtte op een scooter maar konden even later alsnog worden aangehouden.

Buiten de stadsgrenzen

Het gebeurt altijd nog regelmatig dat Amsterdamse plofkrakers buiten de stad en zelfs buiten Nederland tegen de lamp lopen. Geldautomaten in Amsterdam zijn beter beveiligd sinds een golf aan kraken de afgelopen jaren.

De zogenaamde Audi-bende zoals de Duitse pers ze noemde, zorgden in de grensstreken van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen in 2016 voor 147 opgeblazen automaten. De groep zou bestaan uit tientallen jonge criminelen uit vooral Utrecht en Amsterdam.