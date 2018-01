Appartement Afroditekade onbewoonbaar na brand

In een woning aan de Afroditekade heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle maar de woning liep flinke schade op.

De brandweer rukte uit met twee ladderwagens. De bewoner van de woning op de tweede verdieping was op het moment van de brand niet thuis.

Iemand anders in het gebouw ademde rook in en is nagekeken. Door de brand is de woning voorlopig onbewoonbaar.