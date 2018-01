Vluchtelingen We Are Here strijken neer in voormalige kringloopwinkel Diemen

De vluchtelingen van de We Are Here-groep hebben hun intrek genomen in een voormalige kringloopwinkel aan de Weesperstraat in Diemen.

De groep verbleef de afgelopen weken in onder meer een ander kraakpand in Diemen en de Christus Koningkerk in de Watergraafsmeer. De groep van zo'n 35 stelt dat de actie noodzakelijk is omdat ze anders overdag op straat moeten zwerven.

Lees ook: Uitgeprocedeerden Wij Zijn Hier kraken oude kerk in Watergraafsmeer

'Zowel de bed-bad-brood-voorziening als de Winteropvang die onlangs geopend is, vormen slechts een sobere nachtopvang zonder verdere begeleiding', schrijft de groep. 'Overdag staan wij nog steeds zonder middelen op straat, zelfs als we ziek zijn. In deze wintermaanden is dat extra zwaar met regen, sneeuw en vrieskou.'

De bed-bad-brood-voorziening zit bovendien vol, stelt de groep, net als de Winteropvang. 'Wij hopen, zoals ook in het verleden is gebeurd, een goede afspraak te kunnen maken met de eigenaar van het gebouw.'