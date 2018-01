Ajacieden aan de bak na vakantie, Ten Hag meldt zich met FC Utrecht-koffer

Het is voorbij met de zonnige Instagram-foto's van Ajacieden, vandaag moesten ze zich melden op het winterse sportpark De Toekomst voor de eerste training. Morgen vertrekt de selectie naar Portugal voor een trainingskamp.

Het was de natuurlijk vooral de eerste dag van de nieuwe trainer Erik ten Hag. Gisteren tekende hij zijn 2,5-jarig contract, vandaag staan Ten Hag en assistent Alfred Schreuder voor het eerst voor de groep.

Ten Hag moet nog wel even langs personeelszaken, de nieuwe trainer kwam het complex oplopen met een koffer van FC Utrecht. Andere opvallende gezichten waren de nieuwbakken linksback Nicolás Tagliafico en spits Kasper Dolberg.

De laatste kwam op krukken, bij Dolberg is een scheurtje ontdekt in een bandje van zijn middenvoet. Hij kan de komende twee maanden niet in actie komen.