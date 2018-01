Dierenambulance vraagt donaties voor vervangen uitgebrande bus

De Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland is een inzamelingsactie begonnen om hun uitgebrande bus te vervangen. Een nieuwe bus kost al gauw tegen de 50.000 euro, zo laat een medewerker weten.

De Dierenambulance vraagt mensen die de hulpverleners een warm hart toedragen om een bijdrage van 10.000 euro. Het bedrag hebben ze overigens al bijna bij elkaar. De teller op de website van Doneeractie staat inmiddels op ruim 9000 euro.

Afgelopen vrijdag- op zaterdagnacht brandde een busje van de Dierenambulance volledig uit. De politie denkt dat het gaat om brandstichting. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie. Het voertuig werd in Amstelveen ingezet. 'We zijn heftig aangeslagen en alles is verloren gegaan', schreef een medewerker op Facebook. 'Hetgeen niet vervangen kan worden is de jas van onze overleden collega die in de bus hing.'