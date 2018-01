Ten Hag: 'Ajax meest fascinerende club van Nederland'

Erik ten Hag is officieel begonnen aan zijn trainerscarrière bij Ajax. Voor de camera van FOX Sports gaf de coach vandaag een interview. 'De laatste week voor de winterstop werd het concreet', zo vertelt hij over zijn aanstelling.

Ten Hag vroeg zichzelf in die periode af of hij op het verzoek inging. 'Elke technische directeur in Nederland heeft wel een briefje in zijn zak. Je begint liever in de zomer, maar deze kans kwam voorbij. Ajax is de meest fascinerende club van Nederland, dus ik heb besloten erop in te gaan.'

De opvolger van de ontslagen Marcel Keizer komt bij FC Utrecht vandaag. 'Marc (directeur spelersbeleid - red.) en ik kennen elkaar al een tijdje. Hij heeft mij mede aangesteld bij Go Ahead Eagles. Het is nooit eerder concreet geworden richting de trainerspositie bij Ajax', vertelt Ten Hag.

Ajax is de meest fascinerende club van Nederland, zo vindt Ten Hag. De laatste tijd is er bij de Amsterdamse club veel veranderd in het Technische Hart. 'We hebben goed gesproken over de organisatiestructuur en ik denk dat ik daar mijn weg in kan vinden met mijn staf en de Ajax-directie, zodat we Ajax weer succesvol kunnen laten zijn.'