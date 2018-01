Zwerfafval zorgt nog steeds voor veel overlast in stad: 'Ziet er ghetto uit'

Volle glasbakken, opengescheurde vuilniszakken en overlast van ratten en meeuwen. Gooi dat allemaal op een hoop en je hebt het vuilnisprobleem in de stad redelijk goed samengevat.

Een plek waar dat goed te zien is, is bijvoorbeeld bij Villa Mokum in Oost. Er staan meerdere vuilcontainers, maar die zitten grotendeels vol. Daarom zetten bewoners van de omliggende woningen hun afval naast de containers. Dit zorgt voor overlast van ongedierte, maar kan ook gevaarlijk zijn als glazen flessen bijvoorbeeld naast de glasbak worden gezet.

Lees ook: Afval-overlast in jouw buurt? Meld het aan AT5

'Het ziet er een beetje ghetto uit op deze manier', zegt één van de omwonenden. 'Vaak zitten ze vol en dan gooit iedereen alles ernaast. Ik doe dat zelf ook, want ja, je wilt toch van je afval af. Guilty.'

De vuilnisfrustratie lijkt zich de afgelopen jaren op te hopen. Reden voor AT5 om een meldpunt te openen. Heb je zelf last van afvaloverlast in je buurt of in je straat? Meld het aan ons via afval@at5.nl met een foto en de locatie waar de foto is genomen en je telefoonnummer.