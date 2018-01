Gebied rond CS komende vijf jaar op de schop

Na jaren verbouwen voor de Noord-Zuidlijn gaat de omgeving van het het stationsplein vanaf morgen opnieuw op de schop. De komende vijf jaar zal daar gewerkt worden aan de nieuwe 'entree' van de stad. Het zal de nodige overlast geven, maar moet uiteindelijk voor minder auto’s en meer ruimte voor voetgangers en fietsers zorgen.

Het stationsplein is voor veel mensen het allereerste wat zij zien van de stad. En zo'n eerste impressie is belangrijk vindt de gemeente die 145 miljoen euro investeert om de volgende aanpassingen te doen. 'De trams gaan wij een nieuwe infrastructuur geven, vooral met perrons die veel beter toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. En we gaan de bestrating vernieuwen met natuursteen, zodat het allemaal een veel prettiger en mooiere uitstraling krijgt', legt Bart-Jan Kouwenhoven, projectleider van De Entree uit.

'Ook Prins Hendrikkade hier tussen de Martelaarsgracht en het Damrak zullen wij autovrij gaan maken.' Ook komt er een fietsenstalling onder water waar plek is voor 7000 fietsen. De ingang komt aan de overkant van het water aan de Martelaarsgracht.

Bewoners en ondernemers van het plein zeggen tegen AT5 blij te zijn met de verbouwingen, maar er zijn wel zorgen over het afsluiten van de Droogbak. Dit leverde in het verleden al veel chaotische situaties op met twee verkeersslachtoffers als gevolg. 'Wij kunnen niet voorkomen dat er mensen zullen zijn die blijven zoeken, maar we zullen zo goed mogelijk proberen het verkeer te begeleiden. Er zal hinder zijn dat is een feit.'

Het nieuwe stationsplein wordt in 2023 opgeleverd, als alles volgens plan gaat tenminste.