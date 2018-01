Spanje niet bijzonder genoeg meer als vakantie: 'Eerst de Trans Mongolië Express'

Voor veel mensen is het een droom: door de meest onbekende plekken ter wereld reizen. Voor hen is er de Vakantiebeurs Bijzondere Reizen in de Beurs van Berlage. Dit hele weekend konden mensen zich onderdompelen in de vele verschillende culturen en op zoek gaan naar hun ultieme droomreis.

De bezoekers van de beurs zitten in ieder geval al vol plannen: 'Japan, Indonesië of Nepal', zegt er één. Een ander: 'We gaan vijf maanden weg, eerst de Trans Mongolië Express en de rest zien we wel.'

Op de beurs zijn niet Spanje of Griekenland de favorieten, maar kiezen de bezoekers allemaal voor een verre reis. De organisaties merken dat er bepaalde landen erg populair zijn: 'Veel vraag naar Trans Siberië', zegt een reisorganisator. Aangevuld door een collega: 'Wij horen veel Japan, Iran, Patagonië en Colombia.'