Slettenhaar: 'Sigaretten weg uit schappen supermarkt en tankstation'

Als het aan Paul Slettenhaar ligt verdwijnen sigaretten uit de schappen bij supermarkten en benzinestations. Dat zei de bestuurder van stadsdeel Zuid in het Radio 1-programma Opiniemakers.

'Het moet duidelijk zijn, zeker voor kinderen, dat roken heel erg slecht is. Slechter dan al die andere slechte dingen', zei de VVD'er in het WNL-programma. Hij reageert daarmee op het besluit van Kruidvat en Trekpleister om sigaretten niet meer te verkopen.

Slettenhaar: 'Eigenlijk zou je geen nieuwe generatie moeten hebben die rookt. Dat is toch echt wel in het maatschappelijk belang en gezondheidszorg is toch echt wel iets waar de overheid zich mee mag bemoeien.' Vervolgens geeft de VVD-bestuurder en het kandidaat-raadslid aan dat het goed zou zijn als benzinestations en supermarkten zouden stoppen met de verkoop van sigaretten.

De VVD'er geeft toe dat hij zelf af en toe ook nog wel de neiging heeft om een peukje op te steken, vooral als hij stress heeft.