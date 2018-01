Politie zoekt tips over zes Amsterdamse cold cases

De 'coldcasekalender' met onopgeloste misdrijven die gedetineerden vorig jaar kregen uitgedeeld in de gevangenis, blijkt zo'n groot succes dat er dit jaar een nieuwe is gemaakt. De politie kreeg vorig jaar vijf keer meer tips over onopgeloste zaken dan normaal.

In totaal kwamen er wel 800 tips binnen over cold cases, waarvan er 78 over zaken op de kalender gingen. Van die 78 waren er 32 bruikbaar. Dat heeft er bij 9 zaken toe geleid dat het politieonderzoek heropend is of dat onderzocht wordt of dat mogelijk is.

Opvallende tatoeages

Op de coldcasekalender van dit jaar staan 52 zaken, waaronder een paar uit Amsterdam. Door de kalender aan alle gevangenen en op kantoren van de reclassering uit te delen, hoopt de politie bijvoorbeeld meer te weten te komen over een zaak uit 1982. Een man werd toen op 11 januari onder een hoop vuil aan de Oudezijds Voorburgwal gevonden. Er werd al in veel landen onderzoek gedaan om zijn identiteit te achterhalen, maar ondanks een paar nogal opvallende tatoeages, weet niemand wie hij is.

Ook zoekt de politie nog naar Stefanie Blijd. In 2011 raakte de toen 28-jarige vrouw vermist toen ze methadon ging halen bij het Weesperplein. Bij de plek waar dat kon, kwam ze echter nooit aan. Niemand heeft enig idee waar ze is, wat haar familie tot wanhoop drijft.

Kliko met cement

Daarnaast wil de politie graag meer te weten komen over een onbekende vrouw die in 1999 in een kliko met cement werd gevonden in het riviertje de Gaasp, tussen Driemond en Diemen. Ze was met schoten om het leven gebracht, maar niemand weet waarom.

In totaal staan er zes zaken uit Amsterdam op de kalender. Belangstellenden kunnen hem hier bekijken.