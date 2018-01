Kraanwagen zakt door brug bij Centraal Station, scheepvaart enige tijd gestremd

Op de De Ruijterkade is vanmorgen een kraanwagen door het wegdek van een brug gezakt. De kraanwagen reed over een stuk stoep. Het wegdek begaf het toen, omdat het daar niet zo sterk is als op de rijstrook.

Dat meldt de gemeente aan AT5. Door werkzaamheden was de rijstrook wat smaller dan normaal. Waarschijnlijk wilde de chauffeur van de kraanwagen het zekere voor het onzekere nemen en koos hij er om die reden voor om een stukje over de stoep te rijden.

Niet voor het eerst

De chauffeur is bij het ongeluk niet gewond geraakt. Door het ongeluk waren het verkeer en scheepvaart wel enige tijd gestremd.Het is niet de eerste keer dat er op deze plek een voertuig door de brug zakt. In 2012 gebeurde dat al twee keer eerder, ook op de stoep.

'Nooit problemen'

De eigenaar van de kraanwagen is verrast door het ongeluk. 'We rijden al jaren met deze kranen door de stad, zonder problemen', zegt operational manger Willem Haverkort van Verticaal Transport.