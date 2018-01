Politie betrapt zakkenroller op heterdaad op Nieuwendijk

De week is goed begonnen voor de politie in het Centrum: ze hebben vanmorgen vroeg een zakkenroller op heterdaad betrapt. Op de Nieuwendijk had hij een telefoon gestolen, maar hij kon al snel worden aangehouden.

Op basis van een signalement trof de politie hem al na een paar minuten aan, met de gestolen telefoon in zijn zak. Die konden ze vervolgens teruggeven aan de eigenaar.

De zakkenroller mag zich volgens de politie gaan verantwoorden bij de recherche en justitie.