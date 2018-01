Restaurants lanceren eigen reserveringssite in RAI

Op de Horecava, die vandaag in de RAI begint, lanceert Koninklijke Horeca Nederland een eigen website waarmee je bij een restaurant kunt reserveren. Daarmee wil de branchevereniging de concurrentie aangaan met Iens, de meestgebruikte reserveringssite in Nederland.

Hoewel veel mensen hun etentje reserveren via Iens, zijn de meeste restauranthouders daar helemaal niet blij mee. Per gast staan ze namelijk 1,50 tot 2 euro af aan het bedrijf. Dat telt behoorlijk op, zeker als je bedenkt dat daar ook nog een maandelijks bedrag van tientallen euro's bij komt.

Bij de website van KNH moet dat anders gaan: daar betalen restaurants alleen een maandelijks bedrag van 15 euro, maar zijn reserveringen gratis.

Wietburger

Op de Horecava wordt vandaag ook een wietburger geintroduceerd. Volgens het restaurant dat hem maakt, is het de allereerste hamburger met cannabis erin. Vanaf morgen is hij te koop bij Ter Marsch & Co in de Vijzelstraat.