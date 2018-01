Veel meer vluchten vanaf Schiphol geannuleerd door weer

Er zijn in het afgelopen jaar fors meer vluchten geannuleerd en vertraagd door het slechte weer. In totaal nam het aantal met een derde toe, tot bijna 9500 vluchten in het Nederlandse luchtruim.

Dat meldt EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde passagiers helpt hun schade te verhalen, volgens BNR. Vorig jaar werden alleen al op Schiphol ruim 7000 vluchten geannuleerd, een verdubbeling ten opzichte van 2016. Het aantal vertraagde vluchten bleef ongeveer gelijk.

Op 11 december werden er door de hevige sneeuwval de meeste vluchten op Schiphol geannuleerd. Het weer is volgens EUclaim dan ook een van de oorzaken van het grote aantal geannuleerde vluchten.

Geen compensatie

Een andere oorzaak zou zijn dat Schiphol tegen zijn grenzen aan zit. Bij slecht weer kiest de luchthaven er daarom sneller voor om vluchten te annuleren. Andere vliegtuigen, waar bijvoorbeeld veel passagiers in zitten die moeten overstappen, kunnen dan makkelijker op schema blijven vliegen.

Hoewel er meer vluchten zijn geannuleerd, blijft de compensatie vrijwel gelijk. Dat komt doordat de passagiers geen recht hebben op compensatie als een vlucht door overmacht wordt geannuleerd, zoals bij extreem weer het geval is.