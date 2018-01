Brug Westerdokskade weer open na verzakking door zware kraanwagen

De brug tussen de De Ruijterkade en de Westerdokskade is weer open, daar zakte vanochtend een kraanwagen deels door het voetpad. De wagen is inmiddels verplaatst en het gat is afgedekt met houten platen.

Het wegdek is dus weer geschikt om overheen te rijden, laat de gemeente weten. De kraanwagen moest vanochtend door een wegversmalling deels over het voetpad maar dat gedeelte bleek niet bestand te zijn tegen het gewicht van het voertuig.

De versmalling had te maken met wegwerkzaamheden. De bestuurder van de kraanwagen had volgens de zegsvrouw iets te veel ruimte genomen, waardoor hij op het voetpad terechtkwam. Door het gat was ook het scheepvaartverkeer enige tijd gestremd. Niemand raakte gewond.