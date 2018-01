Italiaan vast voor maffiamoord in de Rivierenbuurt

Een 60-jarige Italiaan zit vast voor mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie van Saverio Tucci in oktober vorig jaar. Dat zou 10 oktober zijn gebeurd in een woning in de Rivierenbuurt, Tucci's lichaam werd gevonden in een auto in Slotermeer.

De 60-jarige Carlo M. heeft volgens het OM Tucci met kogels in het hoofd en lichaam om het leven gebracht. Zijn stoffelijk overschot werd in een koffer gestopt. Deze werd in een Renault Clio achtergelaten die in de Henriette Roland Holstraat in Slotermeer werd geparkeerd.

Het Engelengezicht

Italiaanse media, waaronder het gerenommeerde La Repubblica, schrijven dat Tucci ook wel bekend stond als 'het Engelengezicht', vanwege zijn felblauwe ogen. Hij zou eerder veroordeeld zijn voor drugshandel.

Het medium schrijft ook dat Tucci in 2012 een moordaanslag overleefde toen er in de Italiaanse stad Manfredonia van dichtbij op hem geschoten werd.