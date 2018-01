Bomen in De Pijp toch niet gekapt: 'De hele straat stond op scherp'

Het is feest in de Eerste Jacob van Campenstraat in De Pijp, want de bomen in straat worden toch niet gekapt. Buurtbewoners waren woedend over de plannen van het stadsdeel en lieten dat weten ook.

De acht oude vleugelnootbomen moesten wijken nu de straat heringericht wordt. De bomen zouden volgens het stadsdeel niet meer aansluiten bij het nieuwe straatbeeld. 'Onzin', zo vonden de bewoners uit de straat. Hilde Tempelman, die vanuit haar woning al 20 jaar geniet van de bomen, zei eerder al: 'Dit is toch een schitterende boom, die mag toch niet gekapt worden?' Maar volgens de gemeente hadden er bewoners geklaagd over de hoogte van de bomen, een enkeling, aldus Tempelman.

Kapvergunning ingetrokken

Maar de gemeente wilde haar herinrichtingsplannen niet aanpassen en dus kwam de buurt in opstand. Er werden 400 handtekeningen verzameld tegen de kap van de bomen, met resultaat. Hilde mailde vanochtend met de projectleider van de Frans Halsbuurt en een paar minuten later kreeg ze het verlossende nieuws: de aanvraag voor de kapvergunning is ingetrokken door het stadsdeel.

Goed nieuws dus voor de buurt. Hilde weet wel waarom het stadsdeel tot inkeer gekomen is. 'Ik denk dat de gemeente geen zin had in alle heisa. De hele straat stond op scherp.'

Inmiddels is de straat op de hoogte van het goede nieuws en dat heeft meteen voor een heleboel blije reacties gezorgd.