'BIJ1-kandidaatraadslid nooit geregistreerd als psychiater'

Cailin Kuit, nummer drie op de kandidatenlijst van de politieke partij BIJ1, heeft nooit als arts geregistreerd gestaan. Dat melden weblog Geenstijl en De Telegraaf.

BIJ1 is de politieke partij van lijsttrekker Sylvana Simons. Op 1 januari maakte ze de kandidatenlijst bekend. Op nummer drie staat Cailin Kuit. 'Ik ben werkzaam geweest als psychiater en heb me ingezet voor de rechten van vluchtelingen en mensen met een beperking', schrijft zij op de site van BIJ1.

Lees ook: Rechter: Politieke partij Artikel 1 moet naam wijzigen

Dat klopt echter niet. Psychiaters moeten geregistreerd zijn in het BIG-register, maar een woordvoerder van dat register zegt vandaag tegen Geenstijl dat Kuit daar nooit in heeft gestaan. Het ministerie van Volksgezondheid zegt hetzelfde tegen De Telegraaf.

'Geen enkele aanleiding'

Simons reageerde gistermiddag in het televisieprogramma Buitenhof op de kwestie. Volgens haar gaat het om een 'gerucht' dat niet klopt. 'Op het moment dat er geen enkele aanleiding is om te twijfelen aan een verhaal, willen ze (Geenstijl, red.) wel twijfel zaaien. En ik vind dat de media, serieuze journalistieke programma's, ook een verantwoordelijkheid hebben om niet mee te gaan in die stelselmatige framing.'

'De bron van het gerucht fascineert me. Op het moment dat er geen twijfel is, wél twijfel zaaien,' zegt Sylvana Simons over het gerucht rond haar #3 op de lijst van BIJ1. #buitenhof pic.twitter.com/OWlsMLp8ur — Buitenhof (@Buitenhoftv) January 7, 2018

Zowel Cailin Kuit als de woordvoerder van Sylvana Simons waren vanmiddag onbereikbaar voor commentaar.