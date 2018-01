Taxichauffeur gewond na mishandeling op Stadhouderskade

Een taxichauffeur is rond 16.45 uur gewond geraakt na een mishandeling op de Stadhouderskade.

Volgens een getuige kreeg de man het aan de stok met een scooterrijder. Die zou zijn zijn helm hebben afgezet en de taxichauffeur daarmee hebben geslagen. Omdat het slachtoffer in eerste instantie bewusteloos was, werden twee ambulances en een traumateam opgeroepen.

De taxichauffeur was later wel aanspreekbaar. Hij is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft de dader nog niet aangehouden en is op zoek naar getuigen van het incident.

Waar het conflict over ging is niet bekend.