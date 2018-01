Parkeerverbod oldtimers werkt volgens bezitters averechts: 'Ik vervuil onnodig'

Sinds 1 april vorig jaar is het niet meer mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen voor oldtimers. De maatregel werd ingevoerd om luchtvervuiling tegen te gaan, maar dit werkt volgens sommige oldtimerbezitters 'averechts': ze zouden op deze manier worden gedwongen om het hele jaar in hun vervuilende bak te rijden.

Tom de Bruin rijdt al 'de hele winter door' in zijn oldtimer. Hij heeft ook wel een zuinige auto, maar die staat buiten de stad. Zijn enige parkeervergunning heeft Tom voor de oldtimer gereserveerd.

Vroeger wisselde hij twee keer per jaar van parkeervergunning, zodat hij in de winter met een andere auto kon rijden. Sinds 1 april kan dat echter niet meer. 'Ik vervuil nu veel meer want normaal gesproken had hij nu al lang in de garage gestaan', zo stelt de oldtimerbezitter. Hij ziet de maatregel dan ook niet als 'minder vervuilend'.

'Plagen en pesten'

Tom krijgt bijval van Gonny van Oudenallen, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de stadsdeelcommissies. Ze wil het parkeerbeleid onmiddellijk aanpassen, als ze verkozen wordt. 'Het is plagen, pesten van bewoners', zo stelt Van Oudenallen.

Volgens haar is de maatregel 'niet het juiste moment en niet het juiste middel'. Van Oudenallen ziet het nieuwe parkeerbeleid eigenlijk vooral als een voorbeeld dat de overheid denkt 'we moeten mensen plagen' in plaats van 'we moeten met z'n allen een verstandig besluit of beleid voeren'.

Overgangsregeling

De gemeente laat weten dat het gaat om een overgangsregeling 'waarin de gezondheid van Amsterdammers centraal staat'. Het is uiteindelijk dan ook echt de bedoeling dat de oldtimers uit het straatbeeld verdwijnen.

Tom houdt ondertussen hoop, maar vreest dat hij op een geven moment moet kiezen tussen zich 'erbij neerleggen of een huis kopen buiten Amsterdam'. 'En dan ga ik de stad uit. Als Amsterdammer!'