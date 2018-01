Families vinden troost in coldcasekalender: 'Voor hen speelt dit iedere dag, zeven dagen per week'

Volgens de Amsterdamse forensisch rechercheur Carina van Leeuwen is niet alleen de politie blij met de kans die de coldcasekalender biedt op tips. 'Voor families is het feit dat we hun zoon of dochter niet vergeten zijn en dat heel Nederland mee zoekt zo ongelofelijk belangrijk.'

Op de coldcasekalender van dit jaar staan 52 zaken, waaronder zes uit Amsterdam. Zo zoekt de politie nog naar Stefanie Blijd. De toen 28-jarige vrouw raakte in 2011 vermist toen ze methadon ging halen bij het Weesperplein.

Een aantal zaken zijn nog veel langer geleden. Soms wel zo'n 25 tot 30 jaar. Toch is het volgens Van Leeuwen belangrijk voor de families dat de zaken alsnog worden opgepakt. 'Het speelt voor hen nog iedere dag, zeven dagen per week.'

Bekend tot aan China

De coldcasekalender kan dan ook leiden tot veel tips en zou zelfs bekend zijn tot aan China. Zowel burgers als gedetineerden melden zich regelmatig bij de politie naar aanleiding van de kalender.

De beloningen die worden uitgeloofd verschillen van 10 tot 20 duizend. Maar ook gedetineerden doen het vaak niet eens voor het geld, zo concludeert de forensisch rechercheur.

Geweten

'Het is niet het geld is wat gedetineerden drijft maar toch ook wel hun geweten. Het idee dat er nog steeds mensen met vragen zitten.' Soms kunnen hun bijdragen ertoe leiden dat een verhaal wordt afgerond.

Dat is belangrijk, stelt Van Leeuwen, want tot die tijd kunnen achterblijvers vaak moeilijk verder gaan met hun leven. 'Het verhaal van een onbekende dode is nog niet af.'