Omwonenden Schiphol kunnen vliegtuigen ook op app zien

Minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga heeft vandaag een app waarmee omwonenden van Schiphol het vliegverkeer kunnen volgen gelanceerd.

De app bestaat uit verschillende onderdelen. Zo staat er informatie over individuele vluchten, zoals de gevolgde luchtverkeersweg, actuele vlieghoogte en vliegsnelheid. Ook is te zien welke banen van Schiphol op dit moment worden ingezet en waarom.

Met de app kan de gebruiker informatie opvragen over het vliegverkeer op een specifieke locatie, zoals de eigen woonplek. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk het aantal vliegtuigen dat overvliegt en de gemiddelde vlieghoogte van vliegtuigen op die specifieke locatie te vinden.

Lees ook: Uithoorn 'ontstemd' over werkwijze Schiphol

Mogelijk wordt de app later nog uitgebreid. 'Te denken valt aan informatie over geluidmetingen en verwachtingen over het vliegverkeer in de komende dagen (geluidsweerbericht)', laat de Omgevingsraad Schiphol weten.

De app is hier te downloaden.