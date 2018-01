'Juridische weg bewandelen was nooit een wens van familie Nouri'

De familie van Abdelhak Nouri wilde eigenlijk geen advocaat inschakelen, maar voelde zich gedwongen dat toch te doen.

Dat vertelde Khalid Kasem, advocaat en woordvoerder van de familie, vanavond in het televisieprogramma Jinek. 'De diepe wens was om niet alleen mondeling informatie te krijgen maar het vooral op schrift te krijgen. En daar werd heel erg afwijkend op gereageerd.'

Niet anders

'Het is nooit een wens geweest van de familie om een juridische weg te bewandelen en een letselschadeadvocaat in de hand te nemen', stelde Kasem. 'En op enig moment lukt het gewoon niet om die informatie te krijgen en konden we eigenlijk niet anders.'

Letselschadeadvocaat John Beer vroeg het dossier van Abdelhak Nouri op. Daar zag hij voor het eerst dat er eerder een hartafwijking bij Nouri was geconstateerd. 'De familie reageerde ontzettend ontdaan. Want een van de zekerheden die er waren, namelijk dat hij volledig gezond het veld in was gelopen en dat hem iets verschrikkelijks was overkomen, was gerelativeerd. Het was dus anders.'

Geen beschrijving

In het dossier stond volgens Beer 'geen letter' over wat er op het veld met Nouri was gebeurd. 'Er werd gewoon geen beschrijving gegeven van de behandeling die op het veld had plaatsgevonden. Ik heb gezegd dat dat niet kan.'

Beer verwacht de uitkomst van zijn onderzoek binnen een paar weken aan de familie te kunnen overhandigen. Dan moet blijken om wat voor soort hartafwijking het ging en of er mogelijk een verband tussen die afwijking en het bedrijven van topsport was.