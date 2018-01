AMC en VUmc openen huidcentrum in Zuidoost

Zuidoost krijgt er een nieuw behandelcentrum bij. VUmc en AMC openen in het stadsdeel een nieuw huidcentrum, genaamd Centrum Oosterwal.

Het specialistische behandelcentrum is geopend aan de Paasheuvelweg in Zuidoost. Mensen kunnen er terecht met klachten over bijvoorbeeld huidproblemen, allergieën en spataderen. Een verwijzing van de huisarts is wel nodig, zo meldt Het Parool.

De twee ziekenhuizen hopen met de opening van het zorgcentrum dat de wachttijden korter worden.