Kerstboom in brand gestoken naast auto Van Ostadestraat

De brandweer is vannacht rond 05.00 uur uitgerukt voor een autobrand aan de Van Ostadestraat in De Pijp. Aanvankelijk leek het te gaan om een brandende kerstboom, maar het kerststuk was vlakbij een wagen neergezet.

Hierdoor vatte de auto volgens buurtbewoners vlam, zo melden verschillende mensen aan AT5. Er zijn knallen gehoord, vermoedelijk van ontploffende autobanden. In de straat hing de geur van dennenboom en rubber. Ook kwam er veel rook vrij.

Een getuige meldt dat veel politie op de been was en de straat heeft afgezet. Of de auto volledig is uitgebrand is onbekend.