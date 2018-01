Sushi-tent Van Woustraat beste bezorgrestaurant 2017

Sushi-restaurant Fresh2Go Sushi in de Van Woustraat is door bezorger Thuisbezorgd uitgeroepen als beste bezorgrestaurant van Nederland. Eigenaar Ming Kwong is blij verrast met de winst.

Kwon won afgelopen jaar al de prijs voor beste bezorger in Amsterdam, maar heeft nu dus ook landelijke faam gekregen. Het geheim is volgens de horecaman simpel: 'Kwaliteit. Geen twijfel over mogelijk. Wij bereiden onze sushi op een ambachtelijke manier, zonder sushimachines maar met echte sushichefs'. Ook Thuisbezorgd kan dat beamen: het restaurant stak met kop en schouders boven de concurrentie uit.

Het winnen van zo'n award gaat gepaard met een flinke boost aan bestellingen, maar Kwong heeft alles onder controle. Zo heeft hij twaalf bezorgers in dienst. Tot slot heeft de ondernemer nog een aantal tips voor de concurrentie: 'Investeer in je personeel! Vind goede chefs die ‘weten hoe ‘t moet’ en zorg voor genoeg bezorgers.'