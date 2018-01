Raadslid Jorrit Nuijens kandidaat-wethouder in Diemen

GroenLinks-gemeenteraadslid Jorrit Nuijens verlaat na de verkiezingen van maart mogelijk de Stopera om wethouder te worden in Diemen.

Dat zegt de lijsttrekker van GroenLinks Diemen tegen de website Diemernieuws.nl. Op dit moment zit GroenLinks al in het college van Diemen, als de partij dat blijft dan vertrekt Nuijens zo goed als zeker. Hij is nu nog gemeenteraadslid in Amsterdam en staat op de tiende plaats van de kieslijst voor de komende periode. Eerder was hij fractievoorzitter van GroenLinks in stadsdeel Centrum.

'GroenLinks heeft een traditie van stabiel, zichtbaar en herkenbaar bestuur in Diemen. Ik hoop de kans te krijgen die traditie voort te zetten. Juist dit stedelijke dorp met bestuur dicht bij de burger past bij de idealen van GroenLinks en bij mijn ambitie een laagdrempelige wethouder te worden', zegt Nuijens over zijn kandidatuur.

Mocht Nuijens wethouder in Diemen worden, dan verlaat hij niet alleen de raad maar ook zijn geboorteplaats. Hij gaat dan op zoek naar een woning in de buurgemeente. Nuijens is vandaag zo blij met het nieuws, dat hij aan hem gerichte felicitaties op Twitter retweet.